11 апреля
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Жизнь

Алтайские ученые придумали быстрый способ определения полезности фруктов и овощей

Ученые алтайского политеха получили патент на способ экспрессного определения суммарного содержания антоцианов, сообщает краевой минэконом.

Овощи. Салат.
Овощи. Салат.
CC0

Антоцианы — это растительные пигменты. Они окрашивают фрукты и овощи в яркие тона (фиолетовый, красный, желтый, синий). Употребление их в пищу способствует снижению воспалительных процессов в организме, сокращает риск поражения раком пищевода и прямой кишки.

Антоцианы также подавляют активность свободных радикалов и препятствуют их воздействию на биологические мембраны, что замедляет процесс старения.

Исследования в лаборатории «Кит плюс» (бийское предприятие, крупный производитель водорастворимых экстрактов из плодов, ягод и трав предгорий Алтая) подтвердили возможность использовать новый метод в промышленности.

Технологию включат в программу курса «Химия вкуса, цвета и аромата», реализуемого в Бийском технологическом институте, филиале Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова, для магистрантов направления «Продукты питания из растительного сырья».

А ранее ученые АлтГТУ разработали технологию производства безалкогольного напитка на основе зернового и плодово-ягодного сырья и придумали шоколадную пасту на основе муки из подсолнечного жмыха.

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