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Жизнь

Алтайские ученые придумали шоколадную пасту на основе муки из подсолнечного жмыха

В АлтГТУ разработали обогащенную витаминами шоколадную пасту на основе муки подсолнечника. На это старшему преподавателю кафедры технологии продуктов питания Александре Фроловой потребовалось 7 лет.

В Алтайском крае придумали шоколадную пасту на основе муки подсолнечника.
В Алтайском крае придумали шоколадную пасту на основе муки подсолнечника.
altstu.ru

В качестве сырья выбрали муку подсолнечника, которая производилась из подсолнечного жмыха. Причем свойства такой муки раньше практические не изучались.

«Для улучшения органолептических, физико-химических показателей и функционально технических свойств мы обрабатывали её термически. Изучение показателей качеств муки позволили сделать вывод о том, что ее можно использовать для обогащения пищевых продуктов», — рассказала преподаватель.

Ученые разработали несколько рецептур, проанализировали и оценили их. Выяснилось, что паста из муки подсолнечника содержит в пять раз больше белка, на 40% больше незаменимых аминокислот, а также в ней повышено содержание витаминов и минеральных веществ.

Такой продукт поможет компенсировать дефицит незаменимых макро- и микронутриентов.

Оригинальность рецептуры подтверждена патентом.

«Дальнейшая реализация продукта в промышленных масштабах будет зависеть от заинтересованности производителей кондитерских изделий в данной разработке», — говорят в вузе.

Ранее сообщалось, что предприниматель Юрий Юрченко изобрел и запатентовал способ и установку для получения водорода путем термического пиролиза углеводородов.

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