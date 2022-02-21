Алтайский бизнесмен изобрел новый способ получения водорода

Предприниматель Юрий Юрченко, основатель компании «Роса», изобрел и запатентовал способ и установку для получения водорода путем термического пиролиза углеводородов. Об этом рассказали в алтайском минэкономразвития.

Предложенная технология обеспечивает максимальное извлечение водорода из поданного сырья с превращением выделившегося углерода в сажу.

Технический результат — высокая степень разделения водорода и углерода быстрым высокотемпературным пиролизом при атмосферном давлении без доступа кислорода и без получения СО2.

Такой способ обеспечивает снижение теплового загрязнения и выбросов в атмосферу углекислого газа.

«Кроме того, опытно-промышленная установка показала стабильные результаты на испытаниях при переработке метана, мазута и бензина; конверсия метана и жидких углеводородов составила более 70%, даже на сниженных термических параметрах», — говорится в сообщении минпроэнерго.

При этом стоимость промышленных пиролизных установок будет в десятки раз меньше стоимости установок паровой конверсии метана.

Автор изобретения Юрий Юрченко — учредитель МК «Роса» (Шипуново). Компания выпускает крупы, хлопья, муку и макароны.

Продукция компании под торговыми марками «Алтайская сказка» и «Altalia» представлена в 77 регионах России, 41 стране ближнего и дальнего зарубежья.

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