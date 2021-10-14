Выпускник алтайского вуза изобрел пояс для лечения храпа

Стоматолог-ортопед Сергей Ли запатентовал пояс для позиционной терапии обструктивного апноэ сна и храпа, рассказали в министерстве экономического развития Алтайского края.

Устройство выполнено в виде ремня, к которому со стороны спины крепится карман с «объемным средством сложной геометрической фигуры». Оно предотвращает переворот на спину во время сна.

Первую партию запатентованного устройства уже выпустили. Испытания подтвердили положительное действие терапии, и в ближайшее время будет принято решение о запуске таких поясов в производство.

Сергей Ли с отличием окончил Алтайский государственный медицинский университет в 2012 году, в 2015—2019 годах учился в заочной аспирантуре АГМУ, а в 2016 году выиграл грант Фулбрайта на обучение в Бостоне в университете Тафтса (США).

А ранее на Алтае нашли способ, как предотвратить переход больных с ковидом в тяжелые формы.