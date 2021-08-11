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Зеленый препарат и красная лампа. На Алтае нашли способ, как предотвратить переход больных с ковидом в тяжелые формы

Ученые из алтайского медуниверситета (АГМУ), их московские коллеги и сотрудники барнаульской горбольницы № 5 научились предотвращать переход первых стадий ковида в тяжелые формы. Используют они то, что известно медицине, но в лечении этой болезни никогда не применялось: препарат с особыми свойствами — фотосенсибилизатор, доставляемый в легкие с помощью прибора-небулайзера. Исследования показали: методика очень эффективна.

Коронавирусная инфекция. Лечение.
Коронавирусная инфекция. Лечение.
Pixabay.com

Дело в зеленом веществе

Утром и вечером, после завтрака и ужина, пациент c подтвержденным ковидом надевает на глаза темные очки, на нос и рот — пластиковую прозрачную маску, прикрепленную к аппарату с ручкой. Еще немного — и больной начнет дышать лечебным «паром», облученным красной лампой.

Вот доктор нажимает на кнопку прибора-небулайзера. Загорается лампа — очки защитят глаза от ее света. Гудит компрессор, нагнетающий воздух. Всё: в легкие больного поступает аэрозоль.

Прибор-небулайзер — вполне гениальная штука: он доносит мелкие частички спасительного лекарства точно до поврежденных органов дыхания. Не сравнить с таблетками, циркулирующими перед попаданием в цель по всему организму. Но дело не только в приборе — дело еще и в препарате.

Компоненты технологии.
Компоненты технологии.
Altapress.ru

Как устроен комплекс лечения

  • Небулайзер — прибор для преобразования лекарственного раствора в аэрозоль с помощью нагнетания воздуха.
  • Аппарат фототерапевтический светодиодный «Спектр».
  • Раствор фотодитазина — препарата темно-зеленого цвета.
  • Колба для раствора препарата с крышкой, шланг для воздуха.
  • Колба помещена в светодиодный аппарат. Одновременно с распылением препарат облучается.
  • Пациент вдыхает препарат дважды в день, минимум надо шесть сеансов (три дня).
Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Разрушитель бактерий

Препарат, которым дышит наш пациент, наука относит к группе фитосенсибилизаторов. «Чувствительный к свету» — так переводится это мудреное, на взгляд дилетанта, название. Обладает он удивительными свойствами, которые и сделали его эффективным там, где бессильны другие лекарства.

До тех пор, пока на него не направят лазерный луч, он не работает — «отдыхает». А получив квант света, его молекула переходит в особое состояние — химики называют его возбужденным.

Зарядившись энергией, наш фотосенсибилизатор передает ее молекулярному кислороду — его в организме много. Тот активизируется и начинает крушить бактерии направо и налево, разрушая их оболочку, — даже самые устойчивые к антибиотику.

Кислород.
Кислород.
Pixabay.com

То, что вещества-фотосенсибилизаторы, активированные лазером, убивают клетки злокачественных опухолей и помогают лечить гнойные раны, на которые не действуют антибиотики, известно.

Но группа ученых из АГМУ под научным руководством профессора Якова Шойхета догадалась использовать их в лечении заболеваний легких — но по особой технологии.

Начали со свиного гриппа

Еще в 2014 году, когда ученые АГМУ изучали свиной грипп, появилась идея доставлять лекарство непосредственно в дыхательные пути пациента, рассказывает врач-эндоскопист и один из разработчиков методики Виталий Куртуков.

Коронавирусная инфекция. Лечение.
Коронавирусная инфекция. Лечение.
Pixabay.com

В качестве препарата взяли фотодитазин — фотосенсибилизатор второго поколения, разработанный ученым-химиком, академиком РАН Гелием Пономаревым и его коллегами из Института биомедицинской химии РАН.

Мы вводили препарат к месту поражения в процессе бронхоскопии. Орошали, а потом применяли свечение лазером. Но эта методика инвазивная, и не каждый ее переносит. И мы решили доставлять препарат с помощью небулайзера — эту процедуру легко переносит любой, — продолжает Виталий Куртуков.

Чтобы заставить фотодитазин делать свою работу, колбу-распылитель с препаратом поместили в аппарат «Спектр» со светодиодной красной лампой-лазером. Так удалось соединить силу небулайзера и «таланты» фотосенсибилизатора: препарат перед попаданием в легкие одновременно распыляется и активизируется светом.

Светодиодный аппарат &quot;Спектр&quot;, внутри - колба с препаратом.
Светодиодный аппарат «Спектр», внутри — колба с препаратом.
Altapress.ru
Светодиодный аппарат &quot;Спектр&quot;, внутри - колба с препаратом.
Светодиодный аппарат «Спектр», внутри — колба с препаратом.
Altapress.ru

В 2018 году новая, уже не инвазивная, методика была готова к применению. А в 2020-м в мир пришел COVID-19, при котором легкие страдают больше всего. В общем, сама ситуация подсказывала: надо попробовать. Ученые подали заявку на патент, получили приоритетную справку и стали ждать, когда в Роспатенте проведут экспертизу и запатентуют новшество.

Плавно и спокойно

Исследования, проведенные учеными, показали: методика весьма эффективна — она не допускает переход ранних стадий ковида в тяжелые формы, опасные для жизни больных. Мои собеседники объясняют, почему это происходит.

Когда мы с вами дышим, кислород из альвеол попадает в капилляры. Для этого пространство между альвеолами и капиллярами должно быть проходимым для кислорода. При COVID-19 в пространство между альвеолами поступает жидкость. Это затрудняет поступление кислорода в капилляры. Развивается дыхательная недостаточность, — говорит Яков Шойхет.

Госпиталь. Новоалтайск.
Госпиталь. Новоалтайск.
Дмитрий Лямзин.

Между тем, препарат действует так, что жидкость уходит. «Больные уже после первого сеанса начинают лучше дышать», — рассказывает Куртуков. Более того, фотодитазин останавливает размножение коронавируса и запускает иммунный ответ.

При COVID-19 механизмы иммунной системы не срабатывают как надо. В ряде случаев происходит"цитокиновый шторм" - иммунная реакция, при которой повреждается сразу несколько органов. Мы даем дышать больным на самых первых этапах заражения. И человек плавно, спокойно борется с вирусом, иммунная система успокаивается максимум через три дня и начинает работает правильно, — объясняет Виталий Куртуков.

Виталий Куртуков показывает, как работает методика лечения.
Виталий Куртуков показывает, как работает методика лечения.
Altapress.ru

Капельки и альвеолы

У небулайзера, который показывают мне собеседники, есть маленькая, но важная «фишка». Распыляя препарат, он выдает капельки очень малого размера: всего 2 микрона диаметром. Для сравнения: такой же величины могут быть вирусы, самые маленькие из микробов.

Для больных ковидом размер частичек особенно важен: они точно доберутся до пораженных альвеол.

В обычных небулайзерах размер частичек 5 микрон. Этого достаточно, чтобы расширить бронхи при бронхиальной астме, но до альвеол такие частички не доходят. Мы нашли небулайзеры, дающие и два микрона, и 5−10 микронов. Их конструкция позволяет доставлять препарат и в рото- и носоглотку, и в трахею, и в бронхи, бронхиолы и альвеолы — входные ворота коронавирусной инфекции, — объясняет Виталий Куртуков.

Ученые говорят: минимальный курс лечения — шесть сеансов. «Никаких осложнений за время лечения и после него мы не выявили», — рассказал Яков Шойхет.

Коронавирусная инфекция. Лечение.
Коронавирусная инфекция. Лечение.
Pixabay.com

Ждут Москва, Ростов и Питер

Результаты работы ученые свели в таблицу. Мои собеседники объясняют: они сравнили две группы — одна дала согласие на применение методики (32 человека), другая была контрольной (60 человек).

У тех и других был подтвержденный COVID-19 и примерно одинаковые показатели поражения легких. А вот результаты при выписке из госпиталя сильно отличались.

Всем пациентам из первой группы удалось избежать перехода в более тяжелое состояние. В основной же группе, не применявшей методику, почти у 27% пациентов при выписке поражение легких оставалось серьезным (см. таблицу).

В декабре 2020 года я доложил об этой методике на международной конференции. Специалисты ее одобрили. Но, согласно нашему законодательству, мы не можем даже запустить экспериментальное лечение — только после получения патента. Этого ждем не только мы — медики из Москвы, Питера, Ростова тоже готовы эту методику использовать, — рассказал Виталий Куртуков.

Компоненты технологии.
Компоненты технологии.
Altapress.ru

Чем опасна тяжелая стадия заражения COVID-19?

При тяжелой стадии заболевания SARS-Cov-2 объем поражения легких превышает 50%. При таком поражении летальность весьма высокая. У выздоровевших часто наблюдается фиброз — замена части легочной ткани фиброзной, из-за чего легкие не выполняют свои функции.

К каким результатам привела методика ученых АГМУ (сравнение двух групп пациентов)

Результаты лечения по новой методике.
Результаты лечения по новой методике.
Altapress.ru
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