Июльская «жатва». Смертность в Алтайском крае вновь подскочила

В июле в Алтайском крае умерло 3953 человека, следует из статистики органов ЗАГСа. Это намного больше среднего июльского показателя смертности за предыдущие пять лет и больше, чем в июне текущего года. В июле возросла и смертность пациентов с коронавирусом, опубликованная оперштабом, — но тут рост не столь существенный.

Что происходит

В июне в Алтайском крае умерло 3015 человек. Это в 1,7 раз больше, чем родилось (1729), но, в общем, ненамного — на 250 человек — больше, чем в среднем в июне за четыре доковидных года.

А вот июль для Алтайского края оказался намного трагичнее. ЗАГСы зафиксировали 3953 умерших, это почти на 1,3 тыс. (или на 49%) больше, чем в среднем в июле за четыре доковидных года. И на 900 человек больше, чем в июне 2021-го.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

Как повлиял ковид

Объяснение напрашивается: это связано с началом третьей волны ковида. Но оперштаб дает меньшие показатели.

Так в июне 2021 года в Алтайском крае умерло 208 человек с коронавирусом (из них непосредственно от ковида — несколько меньше). В июле 525 человек (непосредственно от ковида 495).

Из информации оперштаба, в общем-то, следует, что третья волна в июле унесла дополнительно около 300 человеческих жизней. Но не 900.

Так или иначе — глава минздрава Дмитрий Попов утверждал, что количество тяжелых больных сейчас намного больше, чем во время осенне-зимней вспышки в 2020 году. 1 августа, по данным оперштаба, количество тяжелобольных в ковидных госпиталях края достигло пика за все время пандемии: 869 человек. Это 22% от количества госпитализированных пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Статистика. Pixabay.com

Что говорят специалисты

Весной 2021 года Александр Лазарев, руководитель комитета по здравоохранения и науки АКЗС и заслуженный врач РФ, высказал суждение, что рост смертности связан с ослаблением режима самоизоляции для людей старшего возраста, более восприимчивых к инфекции.

Кроме того, люди умирали из-за постковидных осложнений, которые проявляются спустя четыре-шесть месяцев — например, тромбозы. Сыграло роль и временная остановка плановой помощи в 2020 году — из-за этого увеличился удельный вес запущенных пациентов — онко- и кардиобольных, утверждал Лазарев.

В июле РБК обратил внимание на существенный рост смертности, связанной с употреблением наркотиков. Сайт приводил данные Росстате за 2020 год.

Напомним, 4 августа в Алтайском крае зарегистрировали рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом: скончалось 25 человек.