Алтайский край побил антирекорд по смертям в ковидных госпиталях

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом: скончалось 25 человек. Заразилось еще 275, выздоровело 113 пациентов, сообщили 4 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимация край находится 812 человек, из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ.

В резервном фонде остаются свободными 977 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 63 191 человека. Выздоровели всего 49 385 человек, умерло 4 047 пациентов.

Новые случаи