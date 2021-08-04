Алтайский край побил антирекорд по смертям в ковидных госпиталях

В тяжелом состоянии в реанимация край находится 812 человек, из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ.
В резервном фонде остаются свободными 977 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 63 191 человека. Выздоровели всего 49 385 человек, умерло 4 047 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 92,
- Бийск — 30,
- Заринск — 15,
- Рубцовск — 12,
- Новоалтайск — 10,
- Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы — по 8 заболевших,
- Завьяловский, Заринский районы — по 7 заболевших,
- Первомайский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
- Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
- Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.