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Жизнь

Алтайский край побил антирекорд по смертям в ковидных госпиталях

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом: скончалось 25 человек. Заразилось еще 275, выздоровело 113 пациентов, сообщили 4 августа в оперштабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии в реанимация край находится 812 человек, из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ.

В резервном фонде остаются свободными 977 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 63 191 человека. Выздоровели всего 49 385 человек, умерло 4 047 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 92,
  • Бийск — 30,
  • Заринск — 15,
  • Рубцовск — 12,
  • Новоалтайск — 10,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы — по 8 заболевших,
  • Завьяловский, Заринский районы — по 7 заболевших,
  • Первомайский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
  • Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
  • Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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