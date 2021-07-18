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Жизнь

Смертность от наркотиков на фоне пандемии выросла в России на 60%

Показатель смертности от проблем с наркотиками в России в пандемийном 2020 году увеличился на 60% к предыдущему году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

От причин, связанных с наркотиками, в 2020 году в РФ умерло 7316 человек, в то время, как в 2019 году из-за этого скончались 4569 человек.

В 2016—2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4−4,8 тысячи человек.

Также отмечается, что в 2020 году от причин, вызванных алкоголем, умерли 50,4 тысячи человек, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.

Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тысячи человек. На долю наркотиков приходится 5,2%.

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