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Жизнь

Заслуженный врач РФ объяснил рост смертности в Алтайском крае

Смертность в Алтайском крае подскочила весной 2021 года в том числе из-за того, что коронавирусом стали заболевать люди старшего возраста, для которых ослабили режим самоизоляции. Об этом на онлайн-брифинге рассказал глава комитета по здравоохранения и науки АКЗС, заслуженный врач РФ Александр Лазарев.

Александр Лазарев.
Александр Лазарев.
Скриншот трансляции АКЗС

Ранее большинство заболевших коронавирусом были преимущественно люди до 65 лет. В марте-апреле к ним стало добавляться больше пациентов старшего поколения, которые более восприимчивы к инфекции. Соответственно, увеличилось число летальных исходов.

Также смертельные случаи стали происходить из-за постковидных осложнений, которые проявляются у людей спустя четыре-шесть месяцев — тромбозы и прочее.

Кроме этого, «идет наслоение проблем», возникших из-за временной остановки плановой медпомощи. Увеличился удельный вес запущенных пациентов — онко- и кардиобольных.

Пока в крае идет снижение заболеваемости, отметил Лазарев. На это, по его словам, повлияла набирающая обороты вакцинация.

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