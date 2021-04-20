Заслуженный врач РФ объяснил рост смертности в Алтайском крае

Ранее большинство заболевших коронавирусом были преимущественно люди до 65 лет. В марте-апреле к ним стало добавляться больше пациентов старшего поколения, которые более восприимчивы к инфекции. Соответственно, увеличилось число летальных исходов.
Также смертельные случаи стали происходить из-за постковидных осложнений, которые проявляются у людей спустя четыре-шесть месяцев — тромбозы и прочее.
Кроме этого, «идет наслоение проблем», возникших из-за временной остановки плановой медпомощи. Увеличился удельный вес запущенных пациентов — онко- и кардиобольных.
Пока в крае идет снижение заболеваемости, отметил Лазарев. На это, по его словам, повлияла набирающая обороты вакцинация.