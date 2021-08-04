Разбор: как получить медотвод от антиковидной вакцины

1 Процедура получения

Законодательно формат медотвода и порядок его получения не определен. Минздрав рекомендует врачам или фельдшерам фиксировать запись о результатах осмотра пациента, а также пометить решение на введение вакцины или отводе от вакцинации в медицинской документации.

Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка «О наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19» ­ на определенный период или постоянно.

Показание для медотвода «на всегда» одно — если у пациента анафилаксия, выраженная аллергия на компоненты препарата, на первое введение вакцины против коронавируса.