Алтайские ученые придумали напиток на сброженной зерновой и ягодной основе

Ученые АлтГТУ разработали технологию производства безалкогольного напитка на основе зернового и плодово-ягодного сырья, сообщили в пресс-службе вуза.

Сброженные напитки представляют собой субстраты растительного происхождения, органолептические и физико-химические свойства которых формируются в результате совместной жизнедеятельности дрожжей и молочнокислых бактерий.

Производство напитков на зерновой основе — это перспективное направление пищевой отрасли. Используемые микроорганизмы продуцируют целый комплекс ценных для организма человека веществ, таких как витамины, аминокислоты, органические кислоты, что придает ферментированным напиткам повышенную биологическую ценность.

На кафедре уверены, использование готовых сброженных основ в условиях производства позволит расширить ассортимент напитков брожения без дополнительных затрат, с минимальными технологическими усилиями и придать им новые функциональные свойства, а также повысить конкурентоспособность.

Проект ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии поддержат грантом губернатора Алтайского края.