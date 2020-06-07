Министры резко ответили на предложение индексировать выплаты трудягам-пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР. Кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительные средства и счел эти траты необоснованными.

Как пишет Газета.ru, законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года.

«Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию», — отмечается в документе.

При этом инициатива сопровождается отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал поправки, не найдя в них достаточных обоснований и источников расходов.

Отмечается, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует бюджетный кодекс.

По этой причине правительством проект не поддерживается.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.