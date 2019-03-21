Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минприроды посчитало стоимость каждой березки и всех муфлонов в России

В Минпророды оценили стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России. Дороже всего у нас стоят леса 5,52 трлн рублей. Стоимость воды оценена в 486 млрд рублей. А вот животные ресурсы в России не так дороги: 640 млн рублей, так в министерстве оценивали их по цене штрафов с браконьеров за убитую особь, пишет Dp.ru.

Лес.
Лес.
СС0

Оценка, правда, была дана на конец 2017 года. Но далее в Минприроды обещают актуализировать эти данные ежегодно.

Почем российские леса

Всего в составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины, из который самые дорогие следующие:

  • запасы лиственницы — почти 1,3 трлн рублей,
  • сосна оценена в 1,19 трлн рублей,
  • береза — 1 трлн рублей,
  • ель — 786 млрд рублей,
  • кедр — 510 млрд рублей.

Что стоит российская вода

Стоимость поверхностных и подземных вод России оценивается в 486 млрд рублей.

Сколько стоят животные

Минприроды оценило лишь те охотничьи ресурсы страны, добыча которых ограничена. Их 21 вид и они оцениваются в 640 млн рублей. А вот на диких животных (волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы) ведомство цен не назначило.

В качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используется официальная стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь (80 тыс. руб. за лося, 40 тыс. руб. за рысь).

Самый дорогой промысловый вид животных — гибрид зубра с бизоном (зубробизон), который стоит 379,6 млн рублей. Все лоси оценены в 85,6 млн рублей, 41,3 млн — косули и 32 млн рублей — дикие северные олени. Бурые медведи, для сравнения, стоят 14,8 млн рублей. Последние в списке все сайгаки страны — 386 тыс. рублей и все российские муфлоны — 64 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость