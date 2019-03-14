Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти и газа в стране

Данные приведены на конец 2017 года, далее информация будет актуализироваться ежегодно.
- Нефть — 39,6 трлн руб.;
- газ — 11,3 трлн руб.;
- коксующийся уголь — почти 2 трлн руб.
- железная руда — 808 млрд руб.;
- алмазы — 505 млрд руб.;
- золото — 480 млрд руб.
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.
В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:
- запасы нефти — в 9,04 млрд т;
- газа — в 14,47 трлн куб. м;
- золота — в 1407 т;
- алмазов — в 375 млн метрических каратов.
Как считали
Объектом оценки стали «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются технический проект и проектная документация на выполнение работ».
То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.
Для оценки использовали метод, основанный на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.