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14 марта
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Экономика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти и газа в стране

Запасы нефти оценены почти в 40 трлн рублей, природного газа — в 11 трлн, пишет РБК. Таковы итоги оценки полезных ископаемых, сделанные Минприроды.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Данные приведены на конец 2017 года, далее информация будет актуализироваться ежегодно.

  • Нефть — 39,6 трлн руб.;
  • газ — 11,3 трлн руб.;
  • коксующийся уголь — почти 2 трлн руб.
  • железная руда — 808 млрд руб.;
  • алмазы — 505 млрд руб.;
  • золото — 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

  • запасы нефти — в 9,04 млрд т;
  • газа — в 14,47 трлн куб. м;
  • золота — в 1407 т;
  • алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Как считали

Объектом оценки стали «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются технический проект и проектная документация на выполнение работ».

То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.

Для оценки использовали метод, основанный на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.

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