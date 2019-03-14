Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти и газа в стране

Запасы нефти оценены почти в 40 трлн рублей, природного газа — в 11 трлн, пишет РБК. Таковы итоги оценки полезных ископаемых, сделанные Минприроды.

Данные приведены на конец 2017 года, далее информация будет актуализироваться ежегодно.

Нефть — 39,6 трлн руб.;

газ — 11,3 трлн руб.;

коксующийся уголь — почти 2 трлн руб.

железная руда — 808 млрд руб.;

алмазы — 505 млрд руб.;

золото — 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

запасы нефти — в 9,04 млрд т;

газа — в 14,47 трлн куб. м;

золота — в 1407 т;

алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Как считали

Объектом оценки стали «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются технический проект и проектная документация на выполнение работ».

То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.

Для оценки использовали метод, основанный на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.