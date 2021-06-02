Минпромторг призвал повысить цены на яйца

— Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 руб. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье — только несчастье для АПК. Наша задача повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно, — приводит цитату Евтухова ТАСС.