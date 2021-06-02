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Экономика

Минпромторг призвал повысить цены на яйца

Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца. Как сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, это поможет не допустить сокращения поголовья куриц и дефицита, пишет «Коммерсантъ».

Яйца.
Яйца.
СС0

— Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 руб. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье — только несчастье для АПК. Наша задача повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно, — приводит цитату Евтухова ТАСС.

Производители куриных яиц просили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Бизнесмены утверждают, что цены стали ниже себестоимости производства на фоне сезонного сокращения спроса после Пасхи и роста издержек.

Минсельхоз ранее утверждал, что дефицита куриных яиц на внутреннем рынке не будет.

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