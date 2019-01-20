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Экономика
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Минсельхоз назвал товары, которые подорожали в торговых сетях

В России стабильная ситуация с ценами на продукты, но отдельные товары подорожали. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

Ритейл. Супермаркет.
Ритейл. Супермаркет.
СС0

По словам министра, с начала года в торговых сетях подорожали птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция. Но чиновник подчеркнул, что сильного роста цен у производителей не наблюдается.

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%. Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7%, больше всего подорожали сахар (28,3%) и яйца (25,9%).

В середине января исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал о росте цен на продукты питания. По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования, пишет Лента.ру.

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