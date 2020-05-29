Алтайский край может пережить нашествие саранчи

По данным Минсельхоза, теплая погода в зимне-весенний период спровоцировала увеличение численности саранчи в ряде регионов. Вредитель заселил уже 300,63 тысяч га.
Проведение защитных и профилактических мероприятий с применением инсектицидов запланировано в 33 регионах на площади 0,43 млн га.
«Наибольшее распространение саранчовых отмечено в Республике Дагестан, Ставропольском и Алтайском краях», — говорится в сообщении ведомства.
Минсельхоз рекомендовал регионам резервировать деньги в бюджетах, чтобы не допустить потерь урожая и справиться с нашествием вредителя. Кроме того, субъектам направили предварительный план обработки территорий.
Джамбулат Хатуов сообщил, что деятельность по этому направлению будет координироваться на федеральном уровне, в связи с этим подобные совещания будут проводиться на регулярной основе.