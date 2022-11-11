11 ноября
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Экономика

Минторг США перестал считать экономику России рыночной. Что это значит

Министерство торговли США перестало считать Россию страной с рыночной экономикой. Что значил этот статус и как это отразится на российской экономике — в материале altapress.ru.

Экономика
Экономика
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1
Почему США «отобрали» у России статус страны с рыночной экономикой?

Американское ведомство утверждает, что выявило «широкое вмешательство» российского правительства в национальную экономику.

По этой причине США наделено правом «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванные этим вмешательством.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
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2
Что статус значил для России?

Этот статус существенно усложнял возможность введения против российских экспортеров антидемпинговых пошлин.

РБК объясняет, что если США вводит антидемпинговые меры если против страны с рыночной экономикой, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях.

Тем самым Россия могла отстоять свои позиции на основании международных правил торговли.

Касса. Торговля.
Касса. Торговля.
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3
Когда Россия получила рыночный статус?

Рыночный статус Россия получила в 2002 году от Минторга США. Reuters отмечает, что это поспособствовало вступлению страны во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

4
Как такое решение повлияет на российскую экономику?

Для стран с нерыночной экономикой применяют особый метод определения демпинга. При нем экспортные цены сравнивают не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой издержек и прибыли в третьей стране с рыночной экономикой.

Тем самым экспортерам будет сложнее защитить свои интересы.

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
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5
Что будет с импортом?

По отношению к импорту также будут использовать альтернативный метод расчета. Специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».

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