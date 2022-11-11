Минторг США перестал считать экономику России рыночной. Что это значит

Американское ведомство утверждает, что выявило «широкое вмешательство» российского правительства в национальную экономику.
По этой причине США наделено правом «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванные этим вмешательством.
Этот статус существенно усложнял возможность введения против российских экспортеров антидемпинговых пошлин.
РБК объясняет, что если США вводит антидемпинговые меры если против страны с рыночной экономикой, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях.
Тем самым Россия могла отстоять свои позиции на основании международных правил торговли.
Рыночный статус Россия получила в 2002 году от Минторга США. Reuters отмечает, что это поспособствовало вступлению страны во Всемирную торговую организацию в 2012 году.
Для стран с нерыночной экономикой применяют особый метод определения демпинга. При нем экспортные цены сравнивают не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой издержек и прибыли в третьей стране с рыночной экономикой.
Тем самым экспортерам будет сложнее защитить свои интересы.
По отношению к импорту также будут использовать альтернативный метод расчета. Специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».