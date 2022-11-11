Минторг США перестал считать экономику России рыночной. Что это значит

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Что статус значил для России?

Этот статус существенно усложнял возможность введения против российских экспортеров антидемпинговых пошлин.

РБК объясняет, что если США вводит антидемпинговые меры если против страны с рыночной экономикой, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях.

Тем самым Россия могла отстоять свои позиции на основании международных правил торговли.