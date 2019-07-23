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23 июля 15°C

Минтранс отказался чинить опасный мост по дороге к детскому лагерю в Алтайском крае

Мост через реку Черемшанка в Первомайском районе, единственная переправа на подъезде к детскому лагерю «Космос», является аварийным. Однако в минтрансе края отказались его ремонтировать, так как он не относится к краевой собственности. При этом в алтайском отделении ОНФ выяснили, что он не стоит и на балансе района.

Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
facebook.com/groups/onf22

Опасную переправу в Первомайском районе общественники выявили в мае. Между тем, как оказалось, еще в 2018 году ГИБДД обследовало подъездные пути к муниципальному оздоровительному лагерю. И выявила, что мост уже не способен нести прежнюю нагрузку из-за разрушения и просадки железобетонных плит, а также отсутствия металлических ограждений.

Более того, выяснилось, что расположенная по соседству с лагерем улица Заречная активно застраивается. В коттеджный поселок ездят грузовые автомобили со стройматериалами, спецтехника вывозит отходы, зимой передвигается снегоуборочная техника. Нагрузка на ветхий мост возрастает.

Однако мост оказался бесхозным.

Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
facebook.com/groups/onf22

В минтрансе Алтайского края общественникам сообщили, что мост через Черемшанку не является краевой собственностью. Поэтому его ремонт за счет регионального дорожного фонда будет расценен как нецелевое использование средств.

Заниматься ремонтом дорог и мостовых переправ в границах населенных пунктов должен муниципалитет. Однако на балансе администрации Первомайского района мост тоже не числится. Почти сорок лет назад он возводился в качестве временного сооружения — пока не будет построен капитальный мост. Но его так и не построили, а временное сооружение превратилось в единственную и бесхозную переправу.

«Мы призвали администрацию Первомайского района поставить мост на свой баланс, а затем обратиться в министерство финансов края за выделением дополнительной целевой субсидии на проектирование и ремонт моста через реку Черемшанку. Еще одно обращение направлено в министерство финансов региона с просьбой поддержать ходатайство муниципалитета о выделении этой субсидии», — рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

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