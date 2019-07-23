Минтранс отказался чинить опасный мост по дороге к детскому лагерю в Алтайском крае

Опасную переправу в Первомайском районе общественники выявили в мае. Между тем, как оказалось, еще в 2018 году ГИБДД обследовало подъездные пути к муниципальному оздоровительному лагерю. И выявила, что мост уже не способен нести прежнюю нагрузку из-за разрушения и просадки железобетонных плит, а также отсутствия металлических ограждений.
Более того, выяснилось, что расположенная по соседству с лагерем улица Заречная активно застраивается. В коттеджный поселок ездят грузовые автомобили со стройматериалами, спецтехника вывозит отходы, зимой передвигается снегоуборочная техника. Нагрузка на ветхий мост возрастает.
Однако мост оказался бесхозным.
В минтрансе Алтайского края общественникам сообщили, что мост через Черемшанку не является краевой собственностью. Поэтому его ремонт за счет регионального дорожного фонда будет расценен как нецелевое использование средств.
Заниматься ремонтом дорог и мостовых переправ в границах населенных пунктов должен муниципалитет. Однако на балансе администрации Первомайского района мост тоже не числится. Почти сорок лет назад он возводился в качестве временного сооружения — пока не будет построен капитальный мост. Но его так и не построили, а временное сооружение превратилось в единственную и бесхозную переправу.
«Мы призвали администрацию Первомайского района поставить мост на свой баланс, а затем обратиться в министерство финансов края за выделением дополнительной целевой субсидии на проектирование и ремонт моста через реку Черемшанку. Еще одно обращение направлено в министерство финансов региона с просьбой поддержать ходатайство муниципалитета о выделении этой субсидии», — рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.