Минтруд и Минфин стали противниками в вопросе включения в трудовой стаж трех лет декрета

Минтруд поддержал предложение об увеличении с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии, говорится в официальном письме за подписью замглавы ведомства Андрея Пудова, пишет ТАСС .

Инициатива может усовершенствовать и усилить систему соцподдержки семей с детьми и улучшить демографическую ситуацию в России. Сейчас в стране период декретного отпуска составляет три года и при этом значительная часть россиян реализуют данное право, отметили в министерстве.

По данным Минфина, увеличение периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, потребует значительного увеличения ассигнований федерального бюджета, которые не предусмотрены ни на 2019 год, ни на плановый период 2020—2021 годов.

Кроме того, положительный эффект от реализации инициативы сейчас затронет в основном лиц старшего поколения, которые уже являются получателями пенсий, пишет bfm.ru.

Минфин считает нецелесообразным направление дополнительных средств на указанные цели, поскольку «предлагаемые меры нельзя назвать тем мотивирующим фактором, который способен улучшить демографическую ситуацию в стране».

Поручение Медведева

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж. Он отмечал, что такая мера потребует порядка 80 млрд рублей, поэтому нужно взвесить и финансовый, и социальный аспект этой идеи.