Минтруд назвал самые стабильные отрасли для работы в России

Помимо этого специалисты сочли стабильной социальную сферу (здравоохранение и образование), а также ИТ-отрасль. Стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
Наименее стабильными признаны сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Эксперты пришли к такому выводу на основе высокого риска сокращения мест в этих сферах для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, а также для руководителей, где наблюдается избыток.
Но это заключение не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, — на которых, как отметили эксперты, «спрос есть всегда, и он будет расти».
Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования.