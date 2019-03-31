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Экономика

Минтруд назвал самые стабильные отрасли для работы в России

К самым стабильным сферам труда в России отнесены промышленность, строительство, торговлю, гостиничный бизнес и общепит, таковы выводы экспертов Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда России, пишет РБК.

Барнаульский ЖКХ-арт.
Барнаульский ЖКХ-арт.
опубликовано в FB Вадимом Климовым

Помимо этого специалисты сочли стабильной социальную сферу (здравоохранение и образование), а также ИТ-отрасль. Стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Наименее стабильными признаны сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Эксперты пришли к такому выводу на основе высокого риска сокращения мест в этих сферах для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, а также для руководителей, где наблюдается избыток.

Но это заключение не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, — на которых, как отметили эксперты, «спрос есть всегда, и он будет расти».

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования.

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