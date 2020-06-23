Минтруд определил уровень роста пенсий на ближайшие три года

Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.

Размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022-м — 5.9%, а в 2023-м — 5,6%.

Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (ее получают 40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».

Средний размер страховой пенсии в 2021 году вырастет до 17 432 рублей, в 2022-м — до 18 357 рублей, а в 2023 году — до 19 283 рублей. <Однако корректировки размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на ближайшие три года не запланированы.>

По данным ведомства, социальные пенсии вырастут в 2021 году на 1,5%. В 2022 году — на 3,9%. В 2023 году — на 3,7%.

Таким образом, средний размер социальных пенсий достигнет в 2021 году — 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, а в 2023 году — 10 693 рублей.

Трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям будут выплачивать пособие в размере 10 000 рублей на расходы по уходу за несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Согласно прогнозу Минтруда, некоторые социальные выплаты, в том числе пособие на погребение, будут расти на 4% каждый год, пишет News.ru.

Данные приводятся в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. <Документ есть в распоряжении «Российской газеты».>

Проект индексаций рассмотрят на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 июня.