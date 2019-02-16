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Экономика

Минтруд предлагает увеличить пособия работникам обанкротившихся предприятий

Минтруд России предлагает выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации. Об этом сообщает RT со ссылкой портал проектов нормативных правовых актов.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка», — говорится в документе.

Также предлагается выплачивать работникам ликвидируемых организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пособие в размере трехкратного среднего заработка.

В настоящее время в России в случае ликвидации предприятия увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Согласно Трудовому кодексу, за ним также закрепляется «средний месячный заработок» на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

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