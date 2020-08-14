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Экономика

Минтруд предложил «чуть-чуть» увеличить прожиточный минимум

Минтруд опубликовал документ, в котором предлагается установить прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей, пишет РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
CCO.

В проекте прописано, что прожиточный минимум для трудоспособного населения установят на уровне 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

Также сообщается, что эти цифры согласованы с Министерством экономического развития.

На данный момент средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в России составляет — 10609 рублей. Для трудоспособного населения — 11510 рублей. Для детей — 10383 рубля, сообщает КП.

В ведомстве напомнили, что по величине прожиточного минимума за второй квартал определяют минимальный размер оплаты труда на очередной финансовый год. Его величина влияет на индексацию социальных пенсий и назначение доплат, если пенсия ниже установленного размера.

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