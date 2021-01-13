Минюст заинтересовался тайной банковских вкладов

Минюст разработал законопроект о внесении поправок в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается внести ведомство в перечень организаций с правом получать сведения, которые составляют банковскую тайну.
Информацию подтвердили в ведомстве.
Законопроект призван усовершенствовать надзор государства за деятельностью НКО (некоммерческих организаций), пояснили в пресс-службе министерства. Но не уточнили при этом, о каких именно организациях идет речь. Вместе с тем, принятие документа «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий» для НКО, работающих в соответствии с законодательством, пишет Lenta.ru.
Инициативу уже поддержали в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций.