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Экономика

Минюст заинтересовался тайной банковских вкладов

Министерство юстиции России захотело получить доступ к операциям и банковским счетам юридических лиц и граждан, пишут «Известия».

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Минюст разработал законопроект о внесении поправок в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается внести ведомство в перечень организаций с правом получать сведения, которые составляют банковскую тайну.

Информацию подтвердили в ведомстве.

Законопроект призван усовершенствовать надзор государства за деятельностью НКО (некоммерческих организаций), пояснили в пресс-службе министерства. Но не уточнили при этом, о каких именно организациях идет речь. Вместе с тем, принятие документа «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий» для НКО, работающих в соответствии с законодательством, пишет Lenta.ru.

Инициативу уже поддержали в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций.

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