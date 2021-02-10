Миронов раскрыл три способа, как увеличить пенсии россиян

«Отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — отметил политик.

Также он предложил увеличить взносы в ПФР для богатых россиян. Он предложил обязать граждан, чья зарплата выше 1 млн 465 тысяч рублей в год, отчислять в ПФР 22%.

Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех", — отметил Миронов.