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Экономика

Миронов раскрыл три способа, как увеличить пенсии россиян

Увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливого «налога для богатых». Об этом заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с URA.RU.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
kremlin.ru

«Отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — отметил политик.

Также он предложил увеличить взносы в ПФР для богатых россиян. Он предложил обязать граждан, чья зарплата выше 1 млн 465 тысяч рублей в год, отчислять в ПФР 22%.

Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех", — отметил Миронов.

Третьим источником увеличения бюджета, по мнению депутата, может стать сокращение непрофильных расходов ПФР. Он отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков.

Их, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.

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