Мишустин направил дополнительную помощь Алтайскому краю

Об этом стало известно по итогам заседания правительства, стенограмма опубликована на официальном сайте.
Михаил Мишустин,
председатель правительства РФ:
Ранее мы выделили средства для реализации социально-экономической программы Курганской области. А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и многое другое. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок гражданам. Прошу глав министерств — кураторов этих программ постоянно контролировать их исполнение.
В постановлении сказано, что Алтайский край получил дополнительные средства на реализацию экономического потенциала в малом и среднем предпринимательстве, инвестиционной деятельности, строительство транспортной и социальной инфраструктуры.
Конкретная сумма субсидий в тексте документа пока не указана. Но ранее сообщалось, что на борьбу с бедностью Алтайский край получит за пять ет из федерального бюджета 10 млрд рублей.
При этом для правительства Виктора Томенко в Москве установили и некие показатели эффективности выделяемых средств. Вот они:
- рост объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 76,5 тыс. рублей,
- снижение уровня безработицы до 5,9%,
- увеличение среднедушевых денежных доходов населения до 33,1 тыс. рублей,
- снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до 8,8%.