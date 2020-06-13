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Экономика

Мишустин направил дополнительную помощь Алтайскому краю

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении в течение трех лет 26 млрд рублей девяти отсталым регионам. В эту группу входят Алтайский край и Республика Алтай.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Об этом стало известно по итогам заседания правительства, стенограмма опубликована на официальном сайте.

Михаил Мишустин,
председатель правительства РФ:

Ранее мы выделили средства для реализации социально-экономической программы Курганской области. А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и многое другое. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок гражданам. Прошу глав министерств — кураторов этих программ постоянно контролировать их исполнение.

В постановлении сказано, что Алтайский край получил дополнительные средства на реализацию экономического потенциала в малом и среднем предпринимательстве, инвестиционной деятельности, строительство транспортной и социальной инфраструктуры.

Строительство дороги на Солнечной Поляне.
Строительство дороги на Солнечной Поляне.
Пресс-центр администрации города Барнаула.

Конкретная сумма субсидий в тексте документа пока не указана. Но ранее сообщалось, что на борьбу с бедностью Алтайский край получит за пять ет из федерального бюджета 10 млрд рублей.

При этом для правительства Виктора Томенко в Москве установили и некие показатели эффективности выделяемых средств. Вот они:

  • рост объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 76,5 тыс. рублей,
  • снижение уровня безработицы до 5,9%,
  • увеличение среднедушевых денежных доходов населения до 33,1 тыс. рублей,
  • снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до 8,8%.
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