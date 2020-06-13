Мишустин направил дополнительную помощь Алтайскому краю

Об этом стало известно по итогам заседания правительства, стенограмма опубликована на официальном сайте.

Ранее мы выделили средства для реализации социально-экономической программы Курганской области. А сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам. Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и многое другое. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок гражданам. Прошу глав министерств — кураторов этих программ постоянно контролировать их исполнение.