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Экономика

Мишустин поможет алтайским аграриям отправлять продукцию за рубеж

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление № 1665, которое направлено на поддержку сельхозпроизводителей. Глава кабмина расширил возможность доступа к экспортным субсидиям. Документ опубликован на сайте правительства.

Пшеница.
Пшеница.
Олег Богданов

Согласно постановлению, получить субсидию на сертификацию продукции, отправляемой за рубеж, смогут все аграрии.

Ранее этим правом могли воспользоваться лишь крупные предприятия, которые транспортировали свою продукцию на экспорт самостоятельно. Теперь же субсидия доступна и тем аграриям, кто выходит на мировой рынок при помощи посредников.

В правительстве отмечают, что большая часть экспортируемой сельхозпроизводителями продукции подлежит обязательной сертификации. Часть расходов, которые несут при этом участники отрасли, возмещается государством.

По мнению Михаила Мишустина, принятое решение поможет расширить число получателей господдержки и увеличить объем экспортных поставок.

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