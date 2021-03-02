Мишустин пообещал аграриям сохранить субсидирование стоимости техники

2 марта в ходе рабочего визита в Алтайский край председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал сохранить механизм поддержки аграриев в виде субсидирования стоимости техники.

С просьбой сохранить поддержку обратилась к премьер-министру Татьяна Филидова, гендиректор Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения: «К сожалению, процесс технического перевооружения сдерживается недостаточной платежеспособностью аграриев. Обращаюсь к вам от имени всех сельхозмашиностроителей с просьбой сохранить механизм поддержки селян в виде субсидирования стоимости техники, оказываемого в рамках постановления правительства № 1432».

На что Михаил Мишустин отметил, что «субсидия — отличный инструмент, для того чтобы поддержать и покупателей, и продавцов, и, самое главное, производителей отечественной сельхозтехники», сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

«Импортозамещение — непростой процесс, и то, что сегодня происходит, как раз мы видим, насколько эта мера эффективна. Я посетил очень большое количество сельхозпредприятий, где производится сельхозтехника, и все об этом говорят. Мера эта будет продолжена. Даже не сомневайтесь», — пообещал премьер.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 марта прилетел с рабочим визитом в Алтайский край. Вместе с премьер-министром сегодня, 2 марта в регионе работали министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

После Михаил Мишустин посетит республики Алтай и Тува, а 5 марта — Новосибирскую область.