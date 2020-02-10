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Экономика

Мишустин попросил не обещать дополнительных расходов из резерва

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что ведомства не должны раздавать обещаний о дополнительных расходах из резерва, сообщает РИА «Новости».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Мишустин подчеркнул, что нужно соблюдать бюджетную дисциплину и стараться действовать в рамках принятого бюджета.

«Федеральный бюджет на ближайшие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. Это основа стабильности нашей экономики, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов», — заявил премьер.

Он напомнил также о существующем резервном фонде правительства, отметив, что эти средства предназначены для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях.

«Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий», — дал указание председаль правительства.

В завершение он еще раз напомнил подчиненным, что и в их работе, и в процветании России важна «строгая бюджетная дисциплина».

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