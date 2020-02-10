Мишустин попросил не обещать дополнительных расходов из резерва

Мишустин подчеркнул, что нужно соблюдать бюджетную дисциплину и стараться действовать в рамках принятого бюджета.

«Федеральный бюджет на ближайшие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. Это основа стабильности нашей экономики, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов», — заявил премьер.