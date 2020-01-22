Мишустин поставил новому правительству срочную задачу

«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, в ближайшее время правительству нужно внести поправки в бюджет, чтобы обеспечить социальные выплаты, о которых говорил Путин в послании Федеральному посланию. «Я прошу этим заняться незамедлительно», — добавил премьер, пишет ura.ru.

Задача поставлена на первом заседании кабмина в обновленном составе.

Обновленный состав правительства был объявлен 21 января.

Послание

Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что с 2020 года материнский капитал будут получать семьи после рождения первенца, а сама поддержка увеличится на 150 тысяч рублей и составит 466 617 рублей.

Кроме того, власти введут ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, а классные руководители в российских школах будут получать ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей.