Кредитный разбор. Мишустин преподнес предпринимателям новогодний сюрприз

Председатель правительства России Михаил Мишустин 31 декабря, несмотря на объявленный во всех регионах страны выходной день, подписал постановление о снижении ставок по льготным кредитам для малого бизнеса. Документ появился 14 января на сайте кабмина. Подробности — в нашем разборе.

Для чего введены льготные кредиты

По словам Мишустина, льготное кредитование используется в качестве эффективного механизма с целью стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей.

С помощью этих кредитных ресурсов предприятия МСП по всей стране смогут как рассчитаться по долгам, так и запустить новые инвестиционные проекты.

Какой будет ставка

Согласно постановлению, льготные кредиты для сектора МСП должны выдаваться на следующих условиях: ключевая ставка ЦБ (4,25%) + 2,75%. Таким образом общая кредитная ставка для предпринимателей должна составлять не более 7%. Ранее она составляла 8,5%.

Кто может воспользоваться такими кредитами

Субъекты МСП, а также самозанятые лица, платящие в настоящее время налог на профессиональный доход.

На что можно взять льготный кредит

В правительственном документе указаны три направления — инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Есть ли особые условия для получения

По большому счету — только одно. Предприниматель (или компания) должен находиться в федеральном реестре МСП.

Кто будет иметь преимущество при получении

Согласно разъяснению правительства, в первую очередь на таких условиях должны кредитоваться предприятия из сфер: сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

Кто будет выдавать льготные кредиты

Банки, которые пройдут специальный отбор для участия в этой программе на 2021 год. В настоящее время открыт прием заявок от кредитных организаций. Объем финансирования будет определен исходя из лимитов Минэкономразвития РФ.