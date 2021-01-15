Кредитный разбор. Мишустин преподнес предпринимателям новогодний сюрприз

Для чего введены льготные кредиты
По словам Мишустина, льготное кредитование используется в качестве эффективного механизма с целью стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей.
С помощью этих кредитных ресурсов предприятия МСП по всей стране смогут как рассчитаться по долгам, так и запустить новые инвестиционные проекты.
Какой будет ставка
Согласно постановлению, льготные кредиты для сектора МСП должны выдаваться на следующих условиях: ключевая ставка ЦБ (4,25%) + 2,75%. Таким образом общая кредитная ставка для предпринимателей должна составлять не более 7%. Ранее она составляла 8,5%.
Кто может воспользоваться такими кредитами
Субъекты МСП, а также самозанятые лица, платящие в настоящее время налог на профессиональный доход.
На что можно взять льготный кредит
В правительственном документе указаны три направления — инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.
Есть ли особые условия для получения
По большому счету — только одно. Предприниматель (или компания) должен находиться в федеральном реестре МСП.
Кто будет иметь преимущество при получении
Согласно разъяснению правительства, в первую очередь на таких условиях должны кредитоваться предприятия из сфер: сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.
Кто будет выдавать льготные кредиты
Банки, которые пройдут специальный отбор для участия в этой программе на 2021 год. В настоящее время открыт прием заявок от кредитных организаций. Объем финансирования будет определен исходя из лимитов Минэкономразвития РФ.