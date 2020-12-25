Мишустин придумал, как поддержать булочников и сдержать цены на хлеб

Председатель правительства Михаил Мишустин 24 декабря заявил, что российским хлебопекам выделяется 5 млрд рублей в рамках реализации программы по стабилизации цен на социально значимые товары. О принятых мерах сообщается на сайте правительства.

«Сегодня мы направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы частично компенсировать им затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции» — цитирует главу кабмина сайт правительства.

Мишустин подчеркнул, что этих средств должно хватить, чтобы поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают ежедневно.

Напомним, ранее президент Путин поставил перед правительством задачу сдержать рост цен на основные продукты питания (назывались не только сахар и подсолнечное масло).

Глава государства отметил, что в коронакризис нет никаких оснований, чтобы цены росли так быстро и призвал министра экономики навести порядок в этом вопросе.

Губернатор Алтайского края также не остался в стороне. Ранее, он поручил региональному минсельхозу проработать вопрос снижения цен на гречиху, сообщает краевое правительство.