Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Мишустин рассказал, до каких пор алтайские промышленники будут получать госфинансирование

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с представителями Союза промышленников Алтая.

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
Алексей Спесивцев.

Мероприятие прошло на площадке Алтайского завода прецизионных изделий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перспективы развития промышленного сектора экономики региона премьер обсудил в ходе совещания с представителями регионального объединения промышленников. В совещании принимали участие руководители ряда федеральных министерств, глава региона Виктор Томенко, министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, руководители ряда крупных промпредприятий региона.

Участников совещания интересовало — будет ли продолжено действие госпрограмм, способствующих развитию предприятий и наращиванию объемов производства продукции.

Премьер-министр подчеркнул, что развитию промышленного потенциала правительство уделяет особое внимание.

«Уверен, что у Алтайского края хороший потенциал, несмотря на моменты, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось сохранить объем промышленного производства на уровне прошлого года, а уже в январе нарастить — плюс 5,3%. Значительный вклад внесли как раз обрабатывающие производства. Кроме того, увеличился оборот розничной торговли. Но пока ваш край входит в десятку регионов с достаточно сложной социально-экономической обстановкой. Для исправления ситуации правительство разработало индивидуальную программу в размере 1 миллиарда рублей. До 2024 года вы будете получать эти средства», — заявил Мишустин.

По словам премьера, существенно увеличен объем господдержки местных предприятий — по различным федеральным программам они получили субсидии на общую сумму около 485 млн рублей. Также идет финансирование по линии Фонда развития промышленности.

Михаил Мишустин подчеркнул — государственные программы, эффективность которых высоко оценивают руководители местных промпредприятий, будут действовать.

Михаил Мишустин на АЗПИ.
Михаил Мишустин на АЗПИ.
Алексей Леоненко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость