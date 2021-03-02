Мишустин рассказал, до каких пор алтайские промышленники будут получать госфинансирование

Мероприятие прошло на площадке Алтайского завода прецизионных изделий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перспективы развития промышленного сектора экономики региона премьер обсудил в ходе совещания с представителями регионального объединения промышленников. В совещании принимали участие руководители ряда федеральных министерств, глава региона Виктор Томенко, министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, руководители ряда крупных промпредприятий региона.

Участников совещания интересовало — будет ли продолжено действие госпрограмм, способствующих развитию предприятий и наращиванию объемов производства продукции.

Премьер-министр подчеркнул, что развитию промышленного потенциала правительство уделяет особое внимание.

«Уверен, что у Алтайского края хороший потенциал, несмотря на моменты, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось сохранить объем промышленного производства на уровне прошлого года, а уже в январе нарастить — плюс 5,3%. Значительный вклад внесли как раз обрабатывающие производства. Кроме того, увеличился оборот розничной торговли. Но пока ваш край входит в десятку регионов с достаточно сложной социально-экономической обстановкой. Для исправления ситуации правительство разработало индивидуальную программу в размере 1 миллиарда рублей. До 2024 года вы будете получать эти средства», — заявил Мишустин.