Мишустин разрешил выращивать в России коноплю и мак

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о конопле и снотворном маке.
«Разрешить культивирование сортов мака снотворного для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ и культивирование сортов конопли и сортов мака снотворного в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом районирования мест произрастания мака снотворного и конопли», — говорится в документе.
Разрешено использовать сорта мака снотворного с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ.
Для культивирования в промышленных целях — коноплю с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола «в размере, не превышающем 0,1%, снотворного мака с содержанием в сухой массе частей одного растения общей массовой доли кодеина, морфина, орипавина и тебаина в размере, не превышающем 0,6%".
Запрещается использование для посева семян сортов конопли четвертой и последующих репродукций и семян сортов мака снотворного второй и последующих репродукций.