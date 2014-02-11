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Экономика

Мишустин разрешил выращивать в России коноплю и мак

Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ, который определяет виды наркосодержащих растений для культивирования в медицинских и промышленных целях, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
kremlin.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о конопле и снотворном маке.

«Разрешить культивирование сортов мака снотворного для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ и культивирование сортов конопли и сортов мака снотворного в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом районирования мест произрастания мака снотворного и конопли», — говорится в документе.

Разрешено использовать сорта мака снотворного с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ.

Конопля
Конопля
Пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Для культивирования в промышленных целях — коноплю с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола «в размере, не превышающем 0,1%, снотворного мака с содержанием в сухой массе частей одного растения общей массовой доли кодеина, морфина, орипавина и тебаина в размере, не превышающем 0,6%".

Запрещается использование для посева семян сортов конопли четвертой и последующих репродукций и семян сортов мака снотворного второй и последующих репродукций.

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