Мишустин разрешил выращивать в России коноплю и мак

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о конопле и снотворном маке.

«Разрешить культивирование сортов мака снотворного для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ и культивирование сортов конопли и сортов мака снотворного в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом районирования мест произрастания мака снотворного и конопли», — говорится в документе.