Мишустин утвердил выдачу льготных кредитов для самозанятых граждан России

Кто имеет право получить льготный кредит
Граждане, которые платят налог на профессиональный доход и относятся к категории самозанятых.
Какие это кредиты
Речь идет о займах в сумме до 1 млн рублей сроком до 3 лет (без залогового обеспечения) и о займах в сумме от 1 млн до 5 млн рублей на срок до 5 лет (при наличии обеспечения).
Какая процентная ставка
7,5% годовых.
Кто выдает такие кредиты
Специально уполномоченный для этого «МСП-Банк».
Где можно подать заявку
На портале «Госуслуги», если вы уже там зарегистрированы в качестве самозанятого.