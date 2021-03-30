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Мишустин утвердил выдачу льготных кредитов для самозанятых граждан России
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Экономика

Мишустин утвердил выдачу льготных кредитов для самозанятых граждан России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок подачи самозанятыми гражданами страны заявлений на получение льготного кредита через портал «Госуслуги». Распоряжение 29 марта опубликовано на сайте кабмина. Подробности — в нашем разборе.

Самозанятость.
Самозанятость.
Altapress.ru.

Кто имеет право получить льготный кредит

Граждане, которые платят налог на профессиональный доход и относятся к категории самозанятых.

Какие это кредиты

Речь идет о займах в сумме до 1 млн рублей сроком до 3 лет (без залогового обеспечения) и о займах в сумме от 1 млн до 5 млн рублей на срок до 5 лет (при наличии обеспечения).

Какая процентная ставка

7,5% годовых.

Кто выдает такие кредиты

Специально уполномоченный для этого «МСП-Банк».

Где можно подать заявку

На портале «Госуслуги», если вы уже там зарегистрированы в качестве самозанятого.

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