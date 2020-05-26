Мишустин временно запретил ввозить в Россию все виды топлива

В перечень включены, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.
Это сделано для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, отмечается в документе.
Уточнение
Мера является временной. Срок действия постановления может быть изменен до 15 июля.
Биржевые продажи
Также правительство утвердило временное сокращение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Снижение нормативов биржевых продаж вводится с 1 апреля по 30 июня.