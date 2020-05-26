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Экономика

Мишустин временно запретил ввозить в Россию все виды топлива

Правительство до 1 октября запретило ввоз топлива в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
altapress.ru

В перечень включены, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

Это сделано для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, отмечается в документе.

Уточнение

Мера является временной. Срок действия постановления может быть изменен до 15 июля.

Биржевые продажи

Также правительство утвердило временное сокращение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. Снижение нормативов биржевых продаж вводится с 1 апреля по 30 июня.

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