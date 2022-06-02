Миссия выполнима. В «Алтайкрайэнерго» сумели втрое сократить закупки импорта

За восемь лет компания втрое сократила объемы закупа импортных материалов и оборудования. Как энергетики оценивают качество отечественной продукции и намерены ли заместить в будущем всю зарубежную продукцию? Выполнят ли энергетики в текущих условиях свои задачи?

Об этом мы поговорили с Максимом Переверзевым, заместителем генерального директора по перспективному развитию и инвестициям АО «СК Алтайкрайэнерго».

Максим Переверзев. АО «СК Алтайкрайэнерго»

— Минэнерго РФ с 2014 года настраивало энергетику на замену импорта. За счет чего эта «миссия», эта задача , оказалась выполнена?

— Российские производители стали выпускать продукцию, успешно конкурирующую с зарубежными аналогами по соотношению цена/качество. Именно поэтому наша компания начала активно заменять импортные материалы, оборудование и технологии на отечественные.

В 2014 году импорт составлял около 30% закупок компании. Импортными были, например, самонесущий изолированный провод (СИП), крепления СИП, коммутационное оборудование сложной защиты. Сейчас доля в среднем — не более 10%.

— Как вы оцениваете технологический уровень российской продукции для энергетики?

— Он нас удовлетворяет с учетом оптимального соотношения цены и качества. Появляются аналоги даже той зарубежной продукции, которую мы закупали до недавнего времени. Где-то это — еще тестовые партии, а где-то — уже серийное производство. Найти достойную альтернативу помогает обмен опытом с коллегами из других регионов.

— Насколько оперативно наши производители реагируют на ваши пожелания и претензии?

Электротехническая лаборатория. АО «СК Алтайкрайэнерго»

— Могу с уверенностью сказать, что наши производители быстро отзываются на требования заказчика. Когда в тестовых партиях мы обнаруживали брак, после предъявления рекламаций заводы устраняли недостатки и запускали продукцию в серийное производство с учетом замечаний. Это очень важно, так как многие виды оборудования для энергетического комплекса сейчас производятся массово — на всю страну.

Но определенные объективные сложности имеются с микроэлектроникой, микропроцессорными реле защиты, интеллектуальными приборами учета. По предварительным прогнозам, переход на российскую компонентную базу может занять от года до полутора лет. Но это не критично.

— У компании большой положительный опыт цифровизации. Насколько IT-направление зависит от импорта?

— Одно из нововведений — внедрение системы автоматизации бизнес-процессов энергетических компаний (САБПЭК). Это отечественная разработка барнаульской компании, которая сопоставима по ключевым характеристикам с импортными аналогами, полностью отвечает запросу на цифровую трансформацию. Что касается компьютеров, то мы покупали оборудование, собранное в России, трудностей с поставками комплектующих пока не испытывали.

Электротехническая лаборатория. АО «СК Алтайкрайэнерго»

— В России не производят печатное и копировальное оборудование. Вы можете отказаться от бумаг в офисе?

— В компании уже внедрен электронный документооборот. Более того, на него перешли и около 80% наших контрагентов — поставщиков товаров, работ и услуг. И дело не только в бумаге — таким путем мы ускоряем все процессы. Поступила продукция на склад, выполнены работы, оказаны услуги — покупатель (в данном случае мы) сразу же получает сопроводительные документы, подписанные электронной подписью, и оперативно отправляет их на оплату.

— Имеет ли смысл заместить весь импорт , который вы использовали?

— Компания не ставит задачу заменить все, хотя сегодня уже готова закупать и использовать отечественную электротехническую продукцию, полностью удовлетворяющую нашим требованиям. Мы постоянно проводим мониторинг рынка и выбираем оптимальные варианты.

Даже в условиях роста цен и введения санкций приоритетом нашей компании остается обеспечение надежности и качества электроснабжения своих потреби­телей.