Мнение. Эксперт рассказал, почему семьи «колбасников» оказались в рейтинге Forbes

«Разумеется, повышение благосостояния группы лиц, имеющих отношение к „Мираторгу“ и „Черкизово“, можно напрямую увязать с контрсанкциями. Лоббистский ресурс этих бизнесменов крайне высок. Недавно даже пресс-служба правительства опровергала близость бизнесмена Виктора Линника к руководству кабмина после его одиозных заявлений о хамоне. По моему мнению, все эти контрсанкции — это фикция, их реальной целью было, повторюсь, увеличение благосостояния отдельных лиц», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом ura.ru.

Исаев считает закономерным попадание Линников и Михайловых в число богатейших семей страны.

«Так называемые контрсанкции, запретившие поставки продуктов из стран, которые ввели санкции против РФ, были не направлены против Запада. Это была лишь протекционистская мера, которая была направлена совсем не на импортозамещение (о его провале уже говорят давно), а на лоббирование интересов владельцев крупнейших сельхозкомпаний России и производителей продуктов», — подчеркнул экономист.

«Госдотации вывели», «Даже если это так. Что в этом плохого? Почему мы должны отказываться от лоббирования интересов местных товаропроизводителей, в первую очередь — сельхозников и пищевиков?», — пишут комментаторы к точке зрения экономиста.

Пельмени

Между тем вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов мясной и молочной продукции «Гастроном» Илья Завельский считает, что такой внушительный рост обеих компаний связан не с реализацией мяса.

«На самом деле продажи говядины, курятины, как ни парадоксально, падают на 7% и 3,5% соответственно. Более того, чтобы как-то компенсировать эти убытки, сейчас разрешили экспорт говядины в Бразилию. Помимо мяса, „Мираторг“, в частности, продает еще и другую продукцию, например, вареники, пельмени, то есть происходит размывание, и компания занимается практически всем», — рассказал «Коммерсанту» эксперт.

Рейтинг

Первое место в рейтинге Forbes пятый год подряд заняли миллиардеры Гуцериевы — состояние основного совладельца группы «Сафмар» Михаила (28-е место в «индивидуальном» рейтинге миллиардеров Forbes), его сына Саида, брата Саит-Салама и племянника Билана Ужахова оценивается в 5,65 млрд долларов.

Второе место стабильно удерживают братья Аркадий и Борис Ротенберги вместе с сыном Аркадия Игорем и дочерью Лилией — четверым принадлежат активы на 5,18 млрд долларов.

Третье место у Шаймиевых: состояние сыновей бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радика и Айрата (совладельцев группы ТАИФ), а также сына Айрата Тимура составляет, по оценке Forbes, 2,8 млрд долларов, пишет «РГ».

Из десятки выбыли братья Зия и Магомед Магомедовы, которые после ареста потеряли практически все свои активы, а также семьи Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс»).

Вместо них в рейтинге Forbes появились совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков вместе с сыном Феликсом, (5-е место, 1,94 млрд долларов), братья Александр и Виктор Линники («Мираторг», 7-е место, 1,6 млрд долларов).

В рейтинге богатейших семейных кланов впервые появились представители аграрного сектора — и Линники, и Михайловы занимаются производством мяса. По мнению Forbes, им импортозамещение дает возможность расти опережающими темпами.