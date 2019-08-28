Мнение эксперта: как не разориться на падении рубля

Ответ на этот вопрос кроется в причинах падения курса отечественной валюты. Их существует несколько. Но для начала, давайте оценим текущую обстановку. К концу августа 2019 г, рубль опустился к отметке 66.0 руб. за доллар. С января 2018 г отечественная валюта ослабла к доллару почти на 18%. Напомним, что изначально, в бюджет РФ на 2019 г был заложен среднегодовой курс доллара на уровне 63.9 руб., в июле эта цифра была пересмотрена до 65.1 руб. за доллар.

Очевидно, что рубль слабеет, и это признают в правительстве. Дать однозначный прогноз относительно дальнейшего развития событий сложно. Однако, основываясь на текущих показателях, можно предположить, что к концу 2019 г, курс рубля может вплотную приблизиться к ключевой отметке в 70 руб. за доллар.

Причины падения

Их несколько, и их не стоит бояться. Ведь даже на падении курса рубля можно заработать, как это делают клиенты Justbroker (джастброкер), инвестируя в надежные и доступные активы. Но, обо всем по порядку. Давайте назовем две основные причины текущей слабости нашей валюты:

Стагнация отечественной экономики. Недавно рейтинговое агентство Moody`s понизило свой прогноз относительно динамики роста ВВП в России на 2019 г , с 1.6% до 1.2%. Также по данным Росстата , только за первое полугодие 2019 г в стране на 8% сократилось количество предприятий малого и среднего бизнеса. На фоне слабых производственных данных , это может привести к тому , что 2-й квартал подряд , ВВП РФ покажет отрицательный рост.

с 1.6% до 1.2%. Также по данным Росстата только за первое полугодие 2019 г в стране на 8% сократилось количество предприятий малого и среднего бизнеса. На фоне слабых производственных данных это может привести к тому что 2-й квартал подряд ВВП РФ покажет отрицательный рост. Цены на нефть. В условиях нестабильности торговых отношений между США , Китаем и Европой , инвесторы переводят свой капитал в безрисковые активы ( физические инвестиции , золото , сырьевые товары). В купе с нарастающей напряженностью в отношениях Вашингтона и Тегерана , а также новыми американскими санкциями против Венесуэлы , это существенно отражается на нефтяном рынке и провоцирует падение цен.

Можно отметить и другие факторы: снижение потребительского спроса, нестабильность в международных экономических и политических отношениях, а также значительный рост оттока капитала из России. Даже самые оптимистические прогнозы допускают, что рубль продолжит падать. В этой ситуации очевидным становится вопрос, как российским инвесторам обезопасить свои активы и ограничить их зависимость от курса отечественной валюты.

Перевод средств в иностранную валюту

Открытие брокерских счетов в иностранной валюте, а также покупка зарубежных денежных знаков — могут спасти ваш капитал от резких падений курса рубля. Например, клиентам Justbroker доступно открытие счетов, как в рублях, так и в долларах. Открыв долларовый торговый счет, вы сможете не только сохранить свои средства от колебаний нашей валюты, но и заработать на её дальнейшем падении. Однако не стоит держать свои инвестиции в денежных знаках одной страны (например, только в долларах или только в евро). Распределяйте свои сбережения так, чтобы они были максимально защищены от риска падения курса одной из валют.

Основную часть нужно хранить в надежном и безопасном инструменте. Таким сейчас является американский доллар. На его долю можно выделить от 50 до 70% своего капитала. Некоторую часть, не более 10−20%, нужно оставить в рублях, чтобы иметь быстрый доступ к наличным средствам. Остальное можно равномерно разделить между ликвидными валютами развитых стран — евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк и др. Главное, ваша валютная корзина должна быть сбалансирована, относительно текущей ситуации в экономике и долгосрочных трендов в движении цен на валюты.

Безрисковые инвестиционные активы

Еще одним эффективным вариантом решения задачи по недопущению потери капитала из-за нестабильности рублевого курса являются, так называемые, безрисковые инвестиции. Это название достаточно условно, инвестиций с абсолютным отсутствием риска просто не существует. Однако есть инструменты, доступ к которым открывает, в том числе, компания Justbroker; отзывы о них доказывают высокую степень их надежности. В первую очередь, это золото, а также акции циклических компаний, чей доход в меньшей степени зависит от стабильности мировой экономики.

Ко вторым можно отнести ценные бумаги компаний потребительского сектора, чье производство направлено на выпуск товаров первой необходимости (дешевые продукты, сахар, соль, молоко, предметы гигиены). Даже в самый сильный кризис, люди не откажутся от зубной пасты и чашечки сладкого кофе. Про золото говорить что-либо будет излишне. Стоит просто посмотреть, как ведет себя «желтый металл» в периоды кризисов и рецессий. На фоне общей нестабильности, цена на него растет. Так было в период последнего кризиса 2008 г, такая же картина рисуется сегодня.

Общие советы

Как ни крути, рубль еще долго не сможет избавиться от зависимости на нефтегазовые котировки. Ведь большая часть дохода в бюджет поступает от экспорта энергоресурсов. Да, государство пытается минимизировать эту зависимость, но, скажем прямо, у него мало что получается. Чтобы не разориться на падении рубля, необходимо держать капитал в тех сферах, где ситуация на нефтяном рынке мало что значит, и вкладывать в те активы, которые имеют обратную корреляцию по отношению к рублю.

Открытие брокерского счета в компании Justbroker, отзывы клиентов которой располагают высоким доверием к ней, позволит получить доступ к перечисленным выше инвестиционным возможностям. Падение рубля не должно вызывать у вас панику. При грамотном распределении своего капитала в валютной корзине и создании безопасного инвестиционного портфеля, вы не только сохраните его, но и приумножите. Даже в условиях нестабильности экономики.