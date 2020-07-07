Многие родители потратили детские выплаты на любимые смартфоны

Часть денег из выплаченных государством 548 млрд рублей на поддержку семей с детьми россияне потратили на покупку новых смартфонов.

«Независимые региональные розничные сети электроники зафиксировали всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. в первые дни июня и июля. <…>. Продажи в эти дни были практически на уровне предновогодних, в связи с чем ряд партнеров теперь спешно делают новые заказы на поставки», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из компаний и партнера нескольких федеральных сетей электроники.

Такой ажиотаж эксперты издания сравнивают с поступившими в эти числа россиянам выплатами на детей.

Рост продаж

Так, по данным «Связного», с 1 по 7 июня на российском рынке смартфонов в ценовом сегменте ниже 10 тыс. рублей продажи выросли на 32% в натуральном выражении и на 24% в денежном по сравнению с показателями прошлого года. В то же время еще в мае продажи смартфонов снижались на 9% в штуках и на 12% в деньгах.

Смартфон. Социальные сети. СС0

В сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») продажи телефонов стоимостью до 5 тыс. выросли на 74%, а в сегменте 5−10 тыс. рублей доля продаж составила 38%.

В МТС резкий рост продаж объяснили несколькими причинами — открытием торговых центров после карантина, отложенным спросом и снижением трат людей на отдых, пишет ura.ru.

Продажи бюджетных смартфонов серьезно поддержали отрасль, благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, подчеркнул аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О выплатах

Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин. 23 июня он объявил об аналогичной помощи в июле.

В общей сложности на эти цели было направлено 548 млрд рублей.