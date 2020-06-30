Многие россияне встретили кризис без сбережений

Почти половина россиян встретила кризис, вызванный пандемией коронавируса, совсем или почти без денежных накоплений — к такому выводу пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные опроса.

Еще 29% опрошенных сообщили, что сбережений оказалось недостаточно, и только у 26% респондентов денег хватило, чтобы пережить самоизоляцию даже при потере всех источников дохода.

С финансовыми трудностями в пандемию столкнулись 46% всех участников опроса. Из тех, кто вообще не имел сбережений, о трудностях с деньгами сообщили 57% респондентов.

В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы.

Если до пандемии (в феврале), согласно опросам НАФИ, только 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», то во время пандемии (в апреле) их было уже 11%. Также увеличилась доля тех, кто сообщил, что на продукты денег хватает, но покупать одежду уже затруднительно (с 21% до 28%).

По результатам ряда опросов в НАФИ пришли к выводу, что пандемия заставила россиян переоценить жизненные приоритеты. Фокус граждан сменился в сторону ценностей здоровья, семьи и цифровых технологий, считают аналитики, пишет ura.ru.

В опросах участвовало 2 тыс. человек в 46 регионах и в 152 населенных пунктах России.