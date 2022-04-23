Мобильные операторы пригрозили закрытием салонов в торговых центрах

На фоне ухода из России десятков международных брендов мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату, в отдельных случаях более чем в два раза, иначе они угрожают закрытием салонов, сообщает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо МТС от 20 апреля одному из арендодателей.

Компания указывает на сокращение потока клиентов и товарооборота на 45−63% и предлагает не просто не индексировать арендную плату, но и снизить ее до 69,3 тыс. рублей в месяц. Если договориться о конструктивном решении не удастся, то салон закроют.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов утверждает — многие арендодатели идут навстречу операторам, во втором квартале ставки снизились не менее чем на 20%. В Tele2 указывают, что нынешние ставки завышены и не учитывают новую реальность. «Вымпелком» подтвердил переговоры с владельцами помещений по стоимости аренды, в «Связном» оценивают потери ТЦ от пересмотра договоров в 30−35%.

Эксперты сомневаются, что владельцы торговых центров согласятся удовлетворить требования операторов, пишет Lenta.ru. Скидки просит весь бизнес, однако не такие большие, и заменить салоны связи по лучшей цене будет несложно.