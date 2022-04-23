23 апреля
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Экономика

Мобильные операторы пригрозили закрытием салонов в торговых центрах

На фоне ухода из России десятков международных брендов мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату, в отдельных случаях более чем в два раза, иначе они угрожают закрытием салонов, сообщает «Коммерсантъ».

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
altapress.ru

Издание ссылается на письмо МТС от 20 апреля одному из арендодателей.

Компания указывает на сокращение потока клиентов и товарооборота на 45−63% и предлагает не просто не индексировать арендную плату, но и снизить ее до 69,3 тыс. рублей в месяц. Если договориться о конструктивном решении не удастся, то салон закроют.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов утверждает — многие арендодатели идут навстречу операторам, во втором квартале ставки снизились не менее чем на 20%. В Tele2 указывают, что нынешние ставки завышены и не учитывают новую реальность. «Вымпелком» подтвердил переговоры с владельцами помещений по стоимости аренды, в «Связном» оценивают потери ТЦ от пересмотра договоров в 30−35%.

Эксперты сомневаются, что владельцы торговых центров согласятся удовлетворить требования операторов, пишет Lenta.ru. Скидки просит весь бизнес, однако не такие большие, и заменить салоны связи по лучшей цене будет несложно.

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