Moet остановила отгрузку шампанского в Россию из-за подписанного Путиным закона

Производитель предупредил партнеров, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.
Прекращение поставок связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые приняла Госдума 23 июня и 2 июля подписал Владимир Путин.
Поправки, в частности, исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
«И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — пояснили в Moet Hennessy.
Производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».