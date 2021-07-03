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Экономика

Moet остановила отгрузку шампанского в Россию из-за подписанного Путиным закона

Один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy останавливает отгрузку своей продукции в Россию на неопределенный срок, сообщил РБК.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Производитель предупредил партнеров, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Прекращение поставок связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые приняла Госдума 23 июня и 2 июля подписал Владимир Путин.

Поправки, в частности, исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

«И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — пояснили в Moet Hennessy.

Производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

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