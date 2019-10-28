Молодые россияне стали чаще откладывать деньги на старость

Большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей, при этом значительная часть средств откладывается без конкретной цели, выяснилось в результате опроса.

Доля опрошенных, которые откладывают накопления «про запас», за два года снизилась на 9% до 43%, сообщает РБК.

Второй по распространенности вид накоплений — «на старость», о нем заявила четверть респондентов (рост с 16% до 25%). Третье место в рейтинге заняли накопления на отдых — 20%. <Чаще всего на эти цели откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%)>.

Реже россияне копят на ремонт квартиры ли дома (17%), приобретение недвижимости (16%), образование (14%), новый автомобиль (12%), а также на бытовую технику и одежду (9%).

Ранее стало известно, что жители России готовы начать откладывать деньги, если их заработок увеличится до 45−55 тыс. рублей, напоминает «Национальная служба новостей».

По мнению 27,1% респондентов, этой суммы достаточно, чтобы начать комфортно копить. В августе Центробанк оценил общую сумму вложений в национальной валюте в 23 трлн рублей.