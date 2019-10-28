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Экономика

Молодые россияне стали чаще откладывать деньги на старость

Треть жителей России имеет накопления, четверть из них — «на старость», посчитали эксперты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Деньги.
Деньги.
СС0

Большинство респондентов считает сбережениями сумму от 100 тысяч рублей, при этом значительная часть средств откладывается без конкретной цели, выяснилось в результате опроса.

Доля опрошенных, которые откладывают накопления «про запас», за два года снизилась на 9% до 43%, сообщает РБК.

Второй по распространенности вид накоплений — «на старость», о нем заявила четверть респондентов (рост с 16% до 25%). Третье место в рейтинге заняли накопления на отдых — 20%. <Чаще всего на эти цели откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%)>.

Реже россияне копят на ремонт квартиры ли дома (17%), приобретение недвижимости (16%), образование (14%), новый автомобиль (12%), а также на бытовую технику и одежду (9%).

Ранее стало известно, что жители России готовы начать откладывать деньги, если их заработок увеличится до 45−55 тыс. рублей, напоминает «Национальная служба новостей».

По мнению 27,1% респондентов, этой суммы достаточно, чтобы начать комфортно копить. В августе Центробанк оценил общую сумму вложений в национальной валюте в 23 трлн рублей.

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