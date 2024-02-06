Молодой алтайский бренд бытовой химии AlaStar признали одним из самых лучших в России

Амбициозный бренд AlaStar* уже подтвердил свое премиальное качество победой в престижных премиях. Производству только-только исполнился год, а его гели и кондиционеры уже вошли в список лучших не только в Алтайском крае, но и в России. Как они заслужили такое внимание, расскажем в этом материале.

Ульяна Салеева получила признание — как эффективный производитель и стала победителем престижной премии «Менеджер года» в номинации «Чемпионам — от чемпионов».

Качество — приоритет

Предпринимательница Ульяна Салеева занялась производством и развитием бренда после февральских событий 2022 года. В то время качество привычных средств начало ухудшаться, а цена — расти.

Ульяна и Владимир Салеевы. Фото предоставлено ИП Салеева У. П.

Производитель поставила перед собой задачу создать качественный продукт, который мог бы конкурировать с тем, что производят современные концерны.

AlaStar выпустил коллекцию концентрированных гелей для стирки с романтическими названиями: «Северное сияние», «Райский сад», «Лавандовое поле» и «Взаимная любовь, а также кондиционеры-концентраты со стойкими и приятными ароматами. По отзывам покупателей, эти средства делают белье невероятно мягким и подходят для экономных хозяек: их хватит надолго.

Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П. Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П. Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П. Продукция бренда AlaStar Фото предоставлены ИП Салеевой У.П.

Поиск поставщиков, налаживание логистических связей и разработка собственной рецептуры не прошли даром. AlaStar стал лауреатом конкурса «Лучший Алтайский Товар 2023» и дипломантом «100 лучших товаров России».

AlaStar стал лауреатом конкурса «Лучший Алтайский Товар 2023» и дипломантом «100 лучших товаров России». Источник: ИП Салеева У. П.

Средства успешно прошли серьезную проверку сертификатов, деклараций, протоколов испытаний, свидетельств и других необходимых документов. Специалисты подтвердили, что деликатную и эффективную стирку обеспечивает состав, который соответствует нормативам ГОСТа.

Продукцию признали не только эксперты, но и обычные покупатели, которые выбирают ее уже и за пределами Алтайского края.

Новинки не будут уступать

В 2024 году линейка AlaStar пополнится новыми видами кондиционерами — с узнаваемой стойкостью ароматов.

Следующая новинка — парфюмированное жидкое мыло. Специалисты работают над последними деталями и уникальным дизайном упаковки.

Уровень качества, конечно, соответствует уже вышедшей продукции, то есть остается высоким. Рецептура по ГОСТу — средства будут достаточно густыми. А приятные ароматы точно обратят на себя внимание потребителей, — уверена Ульяна Салеева.

Дальше и больше

Ульяна Салеева и сама получила признание — как эффективный производитель. Она стала победителем престижной премии «Менеджер года» в номинации «Чемпионам — от чемпионов».

По мнению руководителя регионального Центра «Мой бизнес» Антона Слободчикова, у предпринимательницы есть хороший потенциал по выходу на зарубежные рынки.

Все к этому идет: параллельно с разработкой новых средств бренд успешно развивает сотрудничество с наиболее известными дистрибьюторами и компаниями.

Сейчас продукцию AlaStar можно найти в торговых сетях «Аникс», «Быстроном», «Пакетон», «Арсенал», «Арсидом», «Моя дача», на маркетплейсах «Озон» и Wildberries**. А также в розничных магазинах практически во всех населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай.

Предприятие продолжит расширять ассортимент и увеличивать географию продаж. Кстати, средства AlaStar можно найти на полках по значку «Лучший Алтайский товар 2023» на этикетке.

* АлаСтар.

** Вайлдберриз.

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