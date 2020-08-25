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Мораторий на пени и налоговые санкции. Меры поддержки барнаульского бизнеса в инфографике

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала настоящим вызовом для предпринимательского сообщества. Эпидемия и введенные в связи с ней ограничения серьезно сказалась на деловой и экономической активности частных компаний. Естественно, в первую очередь, под ударом оказались субъекты малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы помочь бизнесу остаться на плаву, власти всех уровней предложили предпринимателям воспользоваться мерами государственной поддержки.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Altapress.ru продолжает цикл инфографических материалов, в которых рассказывает о том, какие механизмы господдержки были предложены барнаульскому малому и среднему бизнесу.

Среди одной из самых действенных мер поддержки предпринимательства — введение различных мораториев в этот непростой период.

Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Меры поддержки предпринимательства в условиях пандемии.
Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

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