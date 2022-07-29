29 июля
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Экономика

Мощный экспортер привел в порядок элеватор в Алтайском крае

Группа «Продовольствие», занимающаяся производством, хранением и вывозом продукции, завершила реконструкцию Михайловского элеватора. Объем вложенных средств в компании не называют, однако масштаб работ достаточно существенный.

Михайловский элеватор
Михайловский элеватор
Из архива редакции

В процессе реконструкции на объекте восстановили точки погрузки вагонов с элеватора, модернизировали ж/д весы — установили современные тензометрические датчики, реконструировали автомобилеразгрузчик.

Перед стартом сезона производственно-техническая лаборатория предприятия прошла аттестацию и поверку оборудования. Кроме того, на элеваторе обновили мощности хранения — произвели капитальный ремонт складов напольного хранения, увеличили возможности подработки и отгрузки зерна.

«Реконструкция элеватора — один из проектов, включенных в общую стратегию развития компании. Необходимость ремонтных работ была обусловлена желанием повысить эффективность и усовершенствовать производительность на существующей площади. В настоящее время Михайловский элеватор полностью готов и настроен на активную приемку нового урожая» — говорит директор группы «Продовольствие» Дементий Глухов.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

В год Михайловский элеватор перерабатывает и хранит более 130 тыс. тонн зерна. Здесь принимают зерновые, масличные и бобовые культуры — пшеницу, ячмень, овес, рожь, лен, рапс, подсолнечник, рыжик, чечевицу.

Напомним, «Продовольствие» занимается поставками круп, муки, сахара и зернотрейдингом. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае и является одним из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы на Алтае.

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