Мощное цифровое развитие поручил запустить Путин

Россия должна запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни граждан и войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет « Интерфакс ».

«Отмечу, что в период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки граждан с помощью современных цифровых сервисов в удобной дистанционной форме. И, конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров», — заявил глава государства.

По его словам, практика последних месяцев показывает, что это «абсолютно возможно» для России, пишет bfm.ru. Путин отметил — цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что важно ставить ориентиры буквально на каждый год.