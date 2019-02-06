Московская компания хочет восстановить обанкротившийся молочный завод на Алтае

Компания «Стабио», зарегистрированная в Москве, планирует запустить в конце февраля молочный цех на предприятии «Успешный выбор» в Камне-на-Оби. Об этом учредитель фирмы Сергей Вуколов рассказал порталу Dairynews. Завод, ранее принадлежавший агрохолдингу «Изумрудная страна», несколько лет находился в простое.

По словам Сергея Вуколова, предприятие располагает двумя цехами. Один из них (производительностью около 20 тонн переработки молока в сутки) уже реконструирован.

Инвесторы намерены использовать его для производства кисломолочной продукции, творога и сметаны.

Первую пробную варку творога здесь провели на прошлой неделе, еще одна контрольная выработка произойдет в ближайшее время.

Сергей Вуколов ,

учредитель компании «Стабио»:

К лету планируется провести реконструкцию большого цеха, где будет производиться сыр. Параллельно мы намерены вести переговоры для формирования списка поставщиков молока. Начать обновление предприятия решили с небольшого цеха, чтобы в это же время наращивать молочные мощности и проводить реконструкцию основного цеха.

Хватит ли новому заводу сырья?

В администрации Каменского района altapress.ru пояснили, что до простоя завод «Успешный выбор» перерабатывал около 40 тонн молока в сутки.

Однако сможет ли предприятие вновь выйти на этот объем, большой вопрос. Подавляющая часть молока, производимого в каменской зоне края, поставляется на местный маслосырзавод, входящий в структуру холдинга «Столица молока». Конкурировать с ним «Успешному выбору» будет сложно, считают местные власти.

Крупных сельхозорганизаций молочного направления в районе нет. Сырье на переработку предприятия вынуждены закупать в ЛПХ и небольших фермерских хозяйствах, объемы молока у которых не стабильны.